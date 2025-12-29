TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" Ankara’da buluştu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunun hatırlatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekliliğine vurgu yaparak, "İşte sizler bu vizyonla hareket ederek, çok doğru ve değerli bir işe imza attınız. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda, Samsun'dan başlayıp, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta milli bir istiklal harbi hüviyeti kazanan bu destansı mücadeleye sahip çıktınız. Bu dört şehrimiz, istiklale giden yolda kararlılığımızın nişanesidir. Milli birlik ve bağımsızlık fikrini tüm Anadolu'ya yayan, milletimizi tek yürek olarak ayağa kaldıran, simge şehirler sizlerin içerisinde yaşadığı şehirlerdir" diye konuştu.

Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından ekonomik bağımsızlık savaşı başlattığını belirten Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet ile birlikte kapitülasyonların kaldırıldığını, milli sanayinin geliştiğini, İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını ve karma ekonomi modeline geçildiğini hatırlattı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç da Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun yalnızca askeri zaferlerin değil, iradenin, aklın, dayanışmanın ve kalkınma idealinin hikayesi olduğunu vurguladı.