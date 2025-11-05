TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkanvekili görevini yürüttüğü Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) Başkanvekilliği görevine 2026-2027 dönemi için yeniden seçildi.

TOBB internet sitesinde yer alan bilgiye göre Brüksel’de Eurochambres 2026-27 dönemi Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi tamamlandı.

Halen başkanlığı yürüten Vladimír Dlouhý yeniden seçildi.

Rifat Hisarcıklıoğlu da Başkanvekilliğine yeniden seçildi ve Avrupa Odalar Birliği’nde başkanvekili olarak Türk iş dünyasını temsil etmeye devam edecek.

Hisarcıklıoğlu, seçimlere ilişkin değerlendirmesinde, “Ne mutlu ki, TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.