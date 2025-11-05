  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi
Takip Et

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) Başkanvekilliğine 2026-2027 dönemi için yeniden seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkanvekili görevini yürüttüğü Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) Başkanvekilliği görevine 2026-2027 dönemi için yeniden seçildi.

TOBB internet sitesinde yer alan bilgiye göre Brüksel’de Eurochambres 2026-27 dönemi Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi tamamlandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi - Resim : 1

Halen başkanlığı yürüten Vladimír Dlouhý yeniden seçildi.

Rifat Hisarcıklıoğlu da Başkanvekilliğine yeniden seçildi ve Avrupa Odalar Birliği’nde başkanvekili olarak Türk iş dünyasını temsil etmeye devam edecek.

Hisarcıklıoğlu, seçimlere ilişkin değerlendirmesinde, “Ne mutlu ki, TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki paylaşımı yapan sanıklara tahliye kararıCHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki paylaşımı yapan sanıklara tahliye kararıGündem
Fındık üreticilerinden Ferrero'ya manipülasyon tepkisi: Amaç üreticiyi panikletmekFındık üreticilerinden Ferrero'ya manipülasyon tepkisi: Amaç üreticiyi panikletmekEkonomi
Ekonomi
Toyota’nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında düşüş gösterdi
Toyota’nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında düşüş gösterdi
Fındık üreticilerinden Ferrero'ya manipülasyon tepkisi: Amaç üreticiyi panikletmek
Fındık üreticilerinden Ferrero'ya manipülasyon tepkisi: Amaç üreticiyi panikletmek
Avukat danışma ücretleri 2026 | Zamlı güncel avukatlık ücretleri ne kadar oldu?
Avukatlık danışma ücretleri zamlandı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
EKONOMİ gazetesi ve KASİAD’tan 2. Ekonomi Zirvesi
EKONOMİ gazetesi ve KASİAD’tan 2. Ekonomi Zirvesi
Ordu’da fındık bahçelerinde kuraklığa karşı damla sulama sistemi devreye alındı
Ordu’da fındık bahçelerinde kuraklığa karşı damla sulama sistemi devreye alındı