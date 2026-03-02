TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye bölgesel dalgalanmalara dirayetli, spekülatif haberlere itibar etmeyin

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son gelişmelere yönelik yazılı bir açıklama yaparak iş dünyasını spekülatif haberlere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,

“Türkiye ekonomisinin temelleri güçlüdür. Türk özel sektörü küresel ve bölgesel dalgalanmalara karşı dirayetlidir. Ekonomimiz, küresel ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanabilecek dışsal şoklara karşı dayanıklılığını koruyacak kurumsal kapasiteye ve üretim altyapısına sahiptir” dedi.

Ekonomi yönetiminin fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla attığını ve atmaya devam edeceğini gördüklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Piyasalarda sağlıklı işleyişi zedeleyebilecek spekülatif haberlere itibar edilmemelidir. İş dünyamıza çağrımız nettir: Türkiye’nin üretim gücüne, ihracat kapasitesine ve girişimcilik dinamizmine güvenerek ortak sorumlulukla hareket etmeliyiz.”