TOBB Genç Girişimciler Kurulu Kayseri’de buluştu

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu tarafından Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu’nda, “Türkiye’nin Girişimcilik Vizyonu: Geleceğe Giden Yol Haritası” başlıklı panel düzenlendi. TOBB GGK Başkanı Turgut Konukoğlu, TOBB GGK Başkan Yardımcıları Koray Gültekin Bahar ile Bora Caldu, TOBB GGK Üyeleri Selim Akın ile Zeki İlter Yurtbay’ın panelist olduğu programın moderatörlüğünü ise TOBB İstanbul GGK’dan Simay Dinç gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen girişimcilerin, iş insanları ve kurul üyelerinin gençlerle ve girişimci adaylarıyla buluştuğu panel, iş dünyası temsilcileri ve kent protokolünü de bir araya getirdi. Yapay zekâ girişimciliği nasıl değiştirecek, üretim yapan girişimciler nasıl fark yaratabilir ve fikrim var ama nereden başlayacağım sorularının cevaplarının arandığı panele, Vali Gökmen Çiçek ve rektörler başta olmak üzere iş dünyası temsilcileri katıldı.

TOBB GGK, daha güçlü bir girişimcilik ekosistemi için çalışıyor

TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Faruk Sarıalp, genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli ortamı oluşturmak, eğitim ve kapasite geliştirme destekleri sunmak ve Türkiye’deki girişimcilik potansiyelini hem nitelik hem nicelik olarak daha ileriye taşımak için yola çıktıklarını belirtti. Üniversiteler ve iş dünyasıyla koordineli hareket ederek gençleri doğru sektörlere yönlendirmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu paylaşan Sarıalp, “Türkiye’nin girişimcilik yolculuğuna birlikte yön vermek için bir aradayız. Aslında bugün burada çok değerli bir tabloyu birlikte görüyoruz. Katılımcıların büyük bir kısmı üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Bu sadece bir sayı değil. Bu, Türkiye’nin geleceğinin bugün bu salonda oturduğunun en net göstergesi” dedi. Sarıalp, daha güçlü bir girişimcilik ekosistemi için birlikte üretmeye devam edeceklerini kaydederek, salondaki öğrencilere de “harekete geçin ve hızlı olun” çağrısında bulundu.

“TOBB kadın ve genç girişimciler kurullarında 15 binden fazla üye var”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları adeta birer proje fabrikası gibi çalıştıklarını ve 15 binden fazla üyelerinin bulunduğunu söyledi. Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu’na yönelik “Bugün geldiğimiz noktada girişimci adaylarının önündeki en önemli rol modeller sizlersiniz. Bu durum hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor” diyen Büyüksimitci, “Kayseri’nin üretim kültürü son derece güçlü ancak artık sadece üretmek yetmiyor. Katma değer üretmek, teknoloji geliştirmek ve fark oluşturmak zorundayız. İşte bu dönüşümün en önemli aktörleri de genç girişimcilerimiz. TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulumuzun Kayseri Sanayi Odası çatısı altında yürüttüğü çalışmalar, bu anlamda şehrimiz için son derece kıymetli” şeklinde konuştu.

Kayseri Teknoloji ve İnovasyon Kampüsü kuruluyor

Panelin ev sahipliğini yapan KTO adına açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Köksal, “Kayseri’nin üretim gücünü; yapay zekâ, dijitalleşme ve yenilikçi bakış açısıyla nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi konuşmak için buluştuk. Artık dijital teknolojiler ve yapay zekâ bir tercih değil; iş yapış biçimlerimizin merkezinde yer alan bir gerçeklik. İş yapış şeklimiz ve girişimcilik anlayışımız kökten değişiyor. Ancak şunu unutmamak gerekir: Teknoloji sadece bir araçtır. Asıl farkı oluşturan, o aracı nasıl kullandığınızdır. Kayseri, tarih boyunca girişimciliğin ve ticaretin merkezi oldu. Bu ruh bugün de aynı şekilde yaşıyor. Girişimciliğin çatı kuruluşu olan Kayseri Ticaret Odası olarak bizler girişimciliği sadece destekleyen değil, baştan sona inşa eden bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi. Bu kapsamda hayata geçirdikleri eğitim, danışmanlık ve uluslararasılaşma destekleriyle ilgili bilgiler veren Köksal, hazırladıkları bir projenin de müjdesini verdi. Köksal, “Kayseri Teknoloji ve İnovasyon Kampüsü projemizin bir parçası olarak yakında faaliyete geçecek Kayseri Teknoloji Merkezimiz ile fikir aşamasından prototiplemeye, ticarileşmeden uluslararasılaşmaya kadar girişimcinin tüm yolculuğunu destekleyen bütüncül bir ekosistem kuruyoruz. Bu merkezde; robotikten yazılıma, yapay zekâdan elektronik ve makine tasarımına kadar farklı disiplinler bir arada çalışacak, girişimci ile yatırımcı aynı zeminde buluşacak” diye konuştu.