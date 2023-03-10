TOBB Kadın Girişimciler Kurulundan afet bölgesi çalıştayı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, deprem felaketi kapsamında yapılan yardım çalışmalarını sistematik hale getirmek ve sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla “Afet Bölgesi Özelinde İyileşme ve Dirençli Toplum Oluşturma" çalıştayı düzenledi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk başkanlığında düzenlenen çalıştayda, sorunlar, fiziksel, ekonomik, örgütlenme-yönetişim ve psikososyal olmak üzere dört başlıkta ele alındı.

Çalıştayda ayrıca geçen yıl yaşanan orman yangınları döneminde yapılandırılan Afet ve Kriz Yönetimi Platformunun deprem döneminde aktive edilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren sahada büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergileyen il başkanları, şubat ayının değerlendirmesini yaparken deprem sonrası dönemin de yol haritasını çıkardı.

"Çalıştayın çıktıları reçetemiz olacak"

Nurten Öztürk, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesine destek amacıyla kadın girişimcilerin büyük dayanışma gösterdiğini ifade etti.

Tüm kadın girişimcilerin dayanışmaları, özverili çabaları, organizasyon yetenekleri ile "biz olmanın" en güzel örneğini sergilediğini vurgulayan Öztürk, afetin yaşandığı 11 ildeki kurul başkanlarının kendilerine anında sahadan bilgi vererek ihtiyaçları doğru tespit etmelerini sağladığını aktardı.

Öztürk, tüm illerde afet bölgesine birçok tır yönlendirildiğini, tüm üyelerinin yardımların, bağışların toplanmasında aktif rol aldığını aktararak, depremzede bireylerin toplumda yeniden yer edinmesi ve istihdama katılımı için kalıcı çözümler bulunması gerektiğini bildirdi. Bunun için kamu ve sivil toplum örgütleri olarak ortak akılda çalışılması ve yol haritalarını belirlemesinin önemine işaret eden Öztürk, afet bölgesinden gelen depremzede konuklarını kendi topraklarına dönebilmeleri amacıyla onları güçlendirmek için çabalayacaklarını belirtti.

Karamsarlığa kapılmadan geleceğin hayalini kurmaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti: "Biliyoruz ki ortak dayanışma içerisinde daha güçlü olacağız. 'Kadın varsa yarın var' diyorum. Birlikteliğin gücüne ihtiyacımız var, biz birbirimize iyi geleceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile 'Afet Bölgesi' olarak ilan edilen 11 şehrimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak 'iyileştirme ve dirençli toplum' aşamalarına geçmeyi hızlandıracak ileriye dönük proje ve uygulamaları tasarlamayı amaçlıyoruz. Fiziksel, ekonomik, psikososyal ihtiyaçlar ve örgütlenme-yönetişim başlıklarında ele alacağımız çalıştayın çıktıları reçetemiz olacak."