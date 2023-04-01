TOBB, kalıcı konut kampanyası başlattı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), deprem felaketi sonrası kalıcı konut ihtiyacının karşılanması amacıyla "El Verin Ev Yapalım" kampanyası başlattı.

Kampanya, TOBB Yönetim Kurulu ve sektör maclis başkanlarının katıldığı toplantıda duyuruldu. Kampanyaya TOBB, 1 milyar lira bağışladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, camianın tamamının kampanyaya katılım sağlayacağını söyledi.

Milyonlarca depremzedeye yalnız olmadıklarının gösterilebileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "TOBB ve iştiraklerimizde zorunlu olanlar dışında tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz" dedi.

1 milyar lira nakdi katkı vererek kampanyayı başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Odalarımızla borsalarımızla, sektör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, yani camiamızın tamamıyla buna dahil oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında TOBB'un daha önce yaptığı deprem yardımlarından da bahseden Rifat Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar 6 uçak, 7 gemi, 4157 tır ve 725 kamyon yardım malzemesi ile 5699 çadır, 1418 konteyner, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Bolge ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması için 4 proje başlattıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Deprem bölgesinden mal almak isteyen firmalarımızı deprem bölgesindeki üreticilerle ulusal gıda perakendecileri ile elde ve tarlada kalan tarım gıda ürünlerinin satın alınmasına katkı verdik. E-ticaret pazar yerleri ile anlaşarak deprem bölgesindeki satıcılardan komisyon alınmamasını sağladık. Deprem bölgesinde makineleri hasar görmüş firmalar için teknik destek vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.