TOBB: Kesintisiz akaryakıt için seferberlik halindeyiz

ANKARA (EKONOMİ)

TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt temini için yoğun çaba harcandığını, depremin ilk anlarından itibaren Türkiye’nin çok sayıda yerinden bayi tankerlerinin bölgeye hareket ettiği bildirildi. Ayrıca, bölgedeki akaryakıt istasyonlarının kanalizasyon altyapısındaki bozulmalardan dolayı tuvalet gibi hizmetleri veremediği, sorunun çözümü için yoğun çaba harcandığı duyuruldu.

TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Meclis Başkanı Ahmet Erdem yazılı açıklamasında, sektörün tüm paydaşlarının deprem bölgesinde hizmetleri tam olarak verebilmek için yoğun çaba harcadığının altını çizdi. Bölgede su veya kanalizasyon şebekelerinde hasarlar oluştuğunu belirten Erdem, istasyonlardaki market ve tuvaletlerde sorun oluştuğunu kaydetti.

Erdem akaryakıt temini açısından bölgedeki istasyonların ve ulaşım yollarının kapanmasından kaynaklı sorunun çok büyük oranda giderildiğini belirterek, “Rafineriler, dağıtım şirketleri ve akaryakıt bayilerimiz, yaşanan felaketin ilk saatlerden itibaren; arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi, başta hastanelerimiz olmak üzere elektriğin kullanılamadığı yerlerdeki jeneratörlerin sürekli olarak çalışması ve ulaşımın sürdürülebilirliğinin bozulmaması adına hayati önem taşıyan akaryakıtın bölgeye ulaşması için elbirliği ile çalışıyor. Acıları ve yasları içinde hizmet vermeye devam eden bölge bayilerinin yanında ülkemizin birçok ilinden akaryakıt bayileri tankerlerini, sürücülerini ve ürünlerini bölgeye depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye gönderiyor” dedi.

İstasyonlardaki market ve tuvaletlerin kullanımında kanalizasyon ve su şebekesi altyapısındaki hasar kaynaklı sorunlar yaşandığını belirten Erdem, “Bu sorunların çözümü için de büyük çaba sarfediliyor. TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sektör Meclis üyeleri ve sektör paydaşları, depremin başından bu yana milyonlarca litrelik akaryakıt ikmalini AFAD koordinasyonunda, ara vermeksizin, ihtiyaç bölgelerine ulaştırmış ve ulaştırmaya devam etmektedir” dedi.