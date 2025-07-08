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TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi başvurularının bugün başladığını duyurdu. Kredi için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden başvuru yapılabilecek.

Haber Merkezi
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TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi başvurularının bugün itibariyle başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Başvurular bankalardan yapılacak

TOBB Nefes Kredisi başvuruları için ise belirlenen bankaların Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinin olduğu açıklandı.

"Yanıltıcı içeriklere itibar etmeyin"

Yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"TOBB Nefes Kredisi için sadece Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurabilirsiniz. Bu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamaz. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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