TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı

DTSO'dan yapılan açıklamada, KOBİ niteliğindeki oda üyelerinin kredi programı kapsamında azami 3 milyon lira finansman desteğinden yararlanabileceği belirtildi. Kredilerin ilk 6 ayının anapara ödemesiz olacağı, geri ödeme süresinin ise en fazla 48 ay olarak uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, kredi faiz oranlarının 24 aya kadar olan vadelerde yüzde 36, 24 ayı aşan vadelerde ise yüzde 34 olarak belirlendiği kaydedildi. DTSO açıklamasında kredi başvurularının, DTSO tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek "TOBB Nefes Kredisi İçindir" ibareli faaliyet belgesiyle birlikte anlaşmalı bankalara yapılabileceği bildirildi.

Program kapsamında Akbank, DenizBank, QNB Bank, TC Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla başvuru kabul edilecek. Faaliyet belgesi almak isteyen üyelerin DTSO Oda Sicil Müdürlüğüne başvurabileceği veya DTSO'nun internet sitesi üzerinden belge temin edebileceğine dikkat çekilen açıklamada, karşılaşılabilecek muhtemel aksaklıklar için DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Kamuran Toktanış ile iletişime geçmesi istendi.