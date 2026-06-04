TOBB Nefes Kredisi yüzde 34 faizle yeniden başlıyor: Limit 3 milyon liraya yükseltildi

Hüseyin GÖKÇE -ANKARA

Finansman sıkıntısı çeken işletmelere TOBB kaynaklarıyla KGF kefaletiyle geçen yıl iki dilimde 55 milyar lira olarak kullandırılan nefes kredisinin üçüncü dönem 8 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

TOBB, KGF ve Bankaların işbirliğinde verilecek kredide, firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulanacak.

Geçen yıl kullandırılan nefes kredilende limit 1.5 milyon lira düzeyindeydi. Faiz 24 ay vadeye kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

Kredi 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil, toplam azami 48 ay vadeli olacak. Yeni Nefes Kredisinde reel sektöre toplam 25 milyar liralık kaynak aktarılacak. Bu yıl içerisinde yeni paketlerle birlikte toplam limitin 100 milyar liraya çıkması hedefleniyor.

Kredi, TOBB, KGF ve bankaların işbirliğiyle kullandırılacak ve başvurular 8 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Destekten TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler yararlanabilecek.

Toplam 9 banka aracılık edecek

Nefes Kredisi’ne; Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olmak üzere 9 banka aracılık edecek.

Ekonomi yönetimiyle sağlanan koordinasyon ile hayata geçirilen Nefes Kredisinde geçen yıl 61 bin şirket, 81 milyar liralık kredi kullanmıştı.

Hisarcıklıoğlu: Amacımız zor günlerde çarkın dönmesini sağlamak

Nefes Kredisindeki yeni dönemi değerlendiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektörün en büyük sorununun finansmana erişim olduğunun altını çizerek, “Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ’lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk” dedi.

Bu kapsamda KGF ve bankalarla güç birliği yaptıklarını ifade eden Hizarcıklıoğlu şöyle konuştu:

“Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılı içerisinde üç aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ’lere sağladığımız destek 81 milyar Türk Lirası’na ulaştı. Kredi Garanti Fonu (KGF) Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar Türk Lirası tutarında bir kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz."

Dilimler halinde kullandırılması planlanan bu yeni paketin 25 milyar liralık ilk diliminin üyelerin erişimine açıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, destek için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek'e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan bankaların yöneticilerine teşekkür etti.

Kimler başvurabilir?

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir.

Ne zaman başlıyor?

Başvurular, 8 Haziran 2026 tarihi itibariyle başlıyor.

Kredi limiti ne kadar?

TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 3 milyon TL kredi kullanabilecek.

Kredi hacmi ne kadar?

Kredi hacminin toplam büyüklüğü 100 milyar Türk Lirası olacak. İlk aşamada 25 milyar Türk Lirası iş dünyasının kullanımına sunulacak.

Ödeme koşulları neler?

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil toplam azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzeri yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak.

Krediyi hangi bankalar verecek?

* Akbank

* Denizbank

* QNB Bank

* Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

* Türkiye Garanti Bankası

* Türkiye Halk Bankası

* Türkiye Vakıflar Bankası

* Yapı ve Kredi Bankası

* Ziraat Katılım Bankası