TOBB temmuzda 4 bin 357 sanayi kapasite raporuna onay verdi

TOBB, temmuz ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, temmuzda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azalışla 4 bin 357 olarak kayıtlara geçti.

Çalışan sayısı, temmuzda, haziran ayına göre yüzde 0,3 arttı

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Temmuz 2024'te 95 bin 972 iken bu yılın aynı ayında yüzde 1 azalarak 95 bin 9 olarak hesaplandı.

Çalışan sayısı, temmuzda, haziran ayına göre yüzde 0,3 artarak 3 milyon 815 bin 418 oldu. Kapasite raporu başına düşen ortalama çalıșan sayısı ise Haziran 2025'te 40,12 iken, Temmuz 2025'te 40,16 olarak belirlendi.