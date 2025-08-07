  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TOBB temmuzda 4 bin 357 sanayi kapasite raporuna onay verdi
Takip Et

TOBB temmuzda 4 bin 357 sanayi kapasite raporuna onay verdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) temmuzda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 4,4 azalarak 4 bin 357 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOBB temmuzda 4 bin 357 sanayi kapasite raporuna onay verdi
Takip Et

TOBB, temmuz ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, temmuzda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azalışla 4 bin 357 olarak kayıtlara geçti.

Çalışan sayısı, temmuzda, haziran ayına göre yüzde 0,3 arttı

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Temmuz 2024'te 95 bin 972 iken bu yılın aynı ayında yüzde 1 azalarak 95 bin 9 olarak hesaplandı.

Çalışan sayısı, temmuzda, haziran ayına göre yüzde 0,3 artarak 3 milyon 815 bin 418 oldu. Kapasite raporu başına düşen ortalama çalıșan sayısı ise Haziran 2025'te 40,12 iken, Temmuz 2025'te 40,16 olarak belirlendi.

MEB duyurdu! 2025 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi yayımlandıMEB duyurdu! 2025 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi yayımlandıEğitim

 

AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için gün verdiAKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için gün verdiGündem

 

Ekonomi
İnşaat seramikleri ihracatın lokomotifi oldu
İnşaat seramikleri ihracatın lokomotifi oldu
Bakan Işıkhan duyurdu: 1,3 milyar lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdi
Bakan Işıkhan duyurdu: 1,3 milyar lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdi
Balon balığı avcılığında destek miktarı artırıldı
Balon balığı avcılığında destek miktarı artırıldı
Balıkçılar bu yıl hamsiden yana umutlu
Balıkçılar bu yıl hamsiden yana umutlu
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TMO fındık alım esaslarını açıkladı
TMO fındık alım esaslarını açıkladı