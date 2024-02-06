TOBB Türkiye 100 Ödül töreni, TOBB, TEPAV ve ETÜ işbirliğiyle düzenlendi

Mehmet KAYA / ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğiyle yürüttüğü Türkiye’nin hızlı büyüyen 100 şirketi çalışmasının 2023 sonuçları belli oldu. Hızlı büyüyen 100 şirket, Türkiye büyümesinin 8 katına varan gelişme gösterdiler. Şirketlere ödülleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat törendeki konuşmasında Bakanlık olarak sürdürülebilir ihracat artışı, dengeli bir dış ticaret, adil ve rekabetçi bir iç piyasa, etkin ve güvenli gümrük hizmetleri odaklı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizerek, ihracat ve üretimi, ticareti desteklemek üzere 100’den fazla program uyguladıklarını kaydetti. Bakan Bolat, iç piyasada adil ticaret amacıyla yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, piyasaya girişlerin kolaylaşması, tekelci yapıların önlenerek şirketlerin güçlenmesi yönünde hedefleri bulunduğunun altını çizdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu ödüller, hem bireysel hem de ulusal düzeydeki ilerlemenin somut bir kanıtı olarak, gelecekte daha fazla yenilik ve uluslararası başarıya olan inancımızı pekiştiriyor. Bu başarıların, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilikle daha da ileri taşınacağına dair güvenim tamdır” dedi. Bakan Bolat, programda girişimcilik başlıklı bir sunuş da yaptı.

Hisarcıklıoğlu: Asla karamsarlığa kapılmayalım

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, TOBB olarak Türkiye 100 programını çok önemsediklerini belirterek, Türkiye’nin refahına katkı yapan şirketlerin başarılarının ödüllendirilmesi, iyi yönetilen ve hızlı büyüyen şirketlerin önünün açılması için tanıtılması-motive edilmesi, daha fazla kişinin girişimci olmaya özendirilmesini amaçladıklarını anlattı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ekonomik zorlukları aşma potansiyeli olduğunu da vurguladığı konuşmasında, “Türk iş dünyası olarak bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtik. Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı bildik. Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız, zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini, hep birlikte çalışarak sağlayacağız” diye konuştu.

Listede 35 sektörden ve 27 ilden şirketler var

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde yapılan çalışmada, 2019-2021 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi.

İlk üç sırayı, cirosunu 2 yılda yüzde 6628 oranında artıran Adana merkezli AFM Gıda Kimya Limited Şirketi, alırken bunu yüzde 5631 artışla İstanbul firması TOBIO Novelfarma ilaç ve yüzde 1744 artışla Aydın merkezli Ada İnşaat Mermer Maden şirketi izledi.

İlk 100 şirketin verilerine göre, bu şirketlerin büyümesi Türkiye ekonomisinin büyümesinin 8 katına ulaştı. Şirketlerin ortalama büyümesi yüzde 569 olarak ölçüldü. Şirketlerin yaş ortalaması 13,2 yıl olarak belirlenirken, yüzde 71’inin, 76 farklı ülkeye ihracat yapması dikkati çekti.

Listeye 27 ilden, 35 farklı sektörden şirketler girdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu sonucun Anadolu şirketlerinin hızlı büyümesine ve her sektörde hala fırsatlar bulunduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Hızlı büyüyen şirketlerin 23’ü İstanbul, 19’u Ankara ve 9’u ise Adana’dan çıktı. Sektörlerde ise toptan ticaret, bilgisayar programlama, danışmanlık-mimarlık-mühendislik faaliyetleri öne çıktı. Hızlı büyüyen 100 şirketin birleştirilmiş verileri dikkate alındığında, 2021’de toplam ciro 23,3 milyar TL olurken, toplam istihdam 10 bin 269 kişi olarak belirlendi.

Şirketlerin genç olması yanında, yöneticilerinin de genç olması dikkat çekti. İlk 100 şirketin yaş ortalaması 13,2, yöneticilerinin ise yaş ortalaması 46 olarak belirlendi. 7 şirketin CEO’sunun yaşının 35’ten küçük olması dikkat çekti. Hızlı büyüyen 5 şirketin üst yöneticisinin de kadın olduğu kaydedildi.

Şirketlerin sayısal teknoloji kullanımı ve yüksek eğitim düzeyi de dikkat çekti. İlk 100’deki 75 şirketin en yetkili kişilerinin üniversite ve üzeri eğitimli olduğu, toplam çalışanların da yarısının üniversite ve üstü eğitimli kişilerden oluştuğu belirlendi. Toplam 36 şirketin internet sitesi ve sosyal medya kullanımının yaygın olduğu, 21 şirketin dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satış yaptığı belirlendi.