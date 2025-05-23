TOBB Türkiye Ekonomi Şurası yapıldı! Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar geçici, çok abartmamak gerekli

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Ekonomi Şurası Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açılıştaki konuşmasında iş insanlarından birkaç ay sabır istedi. İş dünyasını “can kulağıyla” dinleyeceklerini ve ortaya koyacağı fikirlerden yararlanacaklarını söyleyen Cevdet Yılmaz, “Ana program çerçevemizi bozmayarak, bozmama kaydıyla yapabileceğimiz her konuda adımlar atacağız ve sizlerin, sizlerle bu yolu yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Mevcut sıkıntılar geçici, birkaç aya manzara değişecek, çok abartmamak lazım

Cevdet Yılmaz, mevcut görünümdeki sıkıntıların geçici olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

“Son dönemlerde yaşanan geçici sıkıntıları abartmamak gerekir. Bunlar geçici. Önümüzdeki birkaç aylık süreçte ben çok farklı bir finansal ortamın oluşacağına inanıyorum. Göstergelerle bunu laf olsun diye de söylemiyoruz. Birtakım göstergelerden, gidişattan bunu görüyoruz. Şu anda biraz daha fazla hissediliyor belki, finansal piyasalardaki sıkışıklık. Ama önümüzdeki aylarda daha olumlu bir perspektif, daha makro anlamda da olumlu bir perspektif olacağını ifade edebilirim. Selektif birtakım adımlarla da biz bunu destekleyeceğiz ve bu süreci hep birlikte atlatacağız. Önemli olan Türkiye'yi istikrar içinde büyüyen bir ülke haline getirmek. Hem istikrarı sağlamak hem de sürdürülebilir, yüksek, kaliteli bir büyümeyi oluşturmak. Bugüne kadar birlikte bunu başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız diyorum.”

Mali disiplin: Deprem harcamalarının büyük kısmı bu yıl bitecek

Türkiye’nin deprem nedeniyle ilave 100 milyar dolar dolayında bir harcama yaptığını, 2025 sonu itibariyle ana harcamaların tamamlanacağını hatırlatan Cevdet Yılmaz, “Deprem harcamalarına rağmen bütçe disiplininden taviz verilmedi. Bu yıl sonunda ana harcamalar bitecek, düzeltmeler ilave harcamalar devam edecek ama gelecek yıl reel sektöre yönelik daha farklı bir bütçe yaklaşımı olabilecek” dedi.

"OVP’de karşılık görecek"

Cevdet Yılmaz, başta KGF kredi programı olmak üzere adımlar atılmakta olduğunu ve bunların etkilerinin görüleceğini kaydeden Cevdet Yılmaz, Eylül ayında Orta Vadeli Programın revize edileceğini hatırlatarak, “Burada alınan kararların, söylediklerinizin orada yansımasını göreceksiniz” dedi.

"Enflasyon düşüyor, reel sektörün beklentisi gerçekleşmenin de üstünde"

Programın ana hedefinin enflasyonu düşürmek, istikrarlı büyüme, kalıcı refah olduğunu hatırlatan Cevdet Yılmaz, enflasyondaki düşüşün devam ettiğini, yıl sonu itibariyle 20’li sayılara ineceğini hatırlattı. Reel sektörün enflasyon beklentisine de değinen Cevdet Yılmaz, “Şu anda enflasyon yüzde 37’lerde.. Son ankette reel sektörün beklentisi yüzde 41. Gerçekleşen enflasyondan da yüksek. İyimser beklentiye geçin demiyorum, yanlış anlaşılmasın ancak gerçekleşenden bile yüksek bir oran beklenti. Bu bir beklenti açığı elbette, mutlaka bunu da konuşmamız gerekir” dedi.

Kur Korumalı Mevduat geriledi

Türkiye’nin uluslararası yatırım bankaları ve kuruluşlarından kaynak oluşturduğunu da hatırlatan Cevdet Yılmaz, gelecek 3 yıl için 41 milyar dolarlık bir tahsisin bulunduğunu hatırlattı. Türkiye’deki finansal kesimin sermaye yeterliliğinin iyi durumda bulunduğunu da hatırlatan Yılmaz, finans kesimi tarafında şimdilik bir sorun görünmediğini, genel olarak da Kur Korumalı Mevduatın “konuşmaya değmeyecek” seviyelere gerilediğini vurguladı.