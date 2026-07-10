TOBB Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini seçiyor

ANKARA(EKONOMİ)

Program en hızlı büyüme performansı gösteren şirketleri seçecek ve başvurular 14 Ağustos 2026 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr adresinden yapılabilecek.

Programda ilk 100’e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken, birçok platformda tanıtım imkânı sağlanacak.

Şirketleri yarışmaya başvuruda bulunmaya davet eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 100 programı ile girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye’de hem de dünyada önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkânı bulacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye 100 Programlarıyla her yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Başarılı şirketlerimizin görünürlüklerini artırarak, bu şirketlerimizin yeni yatırımcılara, müşterilere ve tedarikçilere erişimini kolaylaştırmak ve bu sayede büyüme süreçlerine katkı sunmak istiyoruz. Türkiye 100 girişimcilerinin başarı öykülerinin, iş hayatına yeni gireceklere örnek olmasını umut ediyoruz” dedi.

Yarışmaya kimler başvurabilecek?

31 Aralık 2022 ve öncesinde kurulan, 2023 yılında en az 2 milyon TL satış gelirine sahip, 2025 yılında en az 5 milyon TL satış gelirine sahip, 2023-2025 döneminde satış gelirlerinde her yıl büyüme kaydeden ve anılan dönem için en az yüzde 10 oranında artış kaydeden, 2025 yılı itibariyle en az 10 çalışana sahip şirketler başvuru yapabilecek.

Ayrıca; başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de olması gerekiyor.

Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin, yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin, hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin, kar amacı gütmeyen şirketlerin, franchise işletmelerinin, otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmayacak.

Holdinglerin başvuramayacak ancak holdingin çatısı altındaki şirketler başvuru yapabilecek.