TOBB verileri: 7 ayda 16 bin 170 şirket faaliyetini sonlandırdı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılının temmuz ayına ilişkin şirket kuruluş ve kapanış verilerini yayımladı.

Verilere göre, temmuz ayında kurulan şirket sayısı hazirana göre yüzde 1 düşerek 9 bin 540 oldu. Haziran ayında bu sayı 9 bin 639 olarak kaydedilmişti. Kapanan şirket sayısında ise daha belirgin bir gerileme yaşandı. Haziranda 3 bin 293 olan kapanan şirket sayısı, temmuzda yüzde 18,4 azalarak 2 bin 686’ya geriledi.

İlk 7 ayda ise kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 66 bin 602'ye yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 2,5 azalışla 16 bin 170'e geriledi.

Temmuzda 9 bin 540 şirket kuruldu

Temmuzda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 7,5 azaldı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,5, kooperatif sayısı yüzde 35,4 azalış kaydetti. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,5, kooperatif sayısı yüzde 5,3 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,6 azaldı.

Temmuzda kurulan toplam 9 bin 540 şirketin 957'sinin anonim, 8 bin 583'ünün limitet şirket olduğu görüldü. Şirketlerin yüzde 37,4'ünün İstanbul, yüzde 9,9'unun Ankara, yüzde 5,4'ünün İzmir'de kurulduğu tespit edildi.

Ocak-temmuz döneminde ise toplam 67 bin 518 şirket ve kooperatifin kurulduğu belirlendi. Bu dönemde kurulan 60 bin 30 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 68,7'sini, 6 bin 570 anonim şirket ise yüzde 31,3'ünü oluşturdu.

Temmuzda kurulan şirketlerde dikkat çeken düşüş

Temmuzda kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, hazirana göre yüzde 41,2 azalış gösterdi. Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 348'i toptan ve perakende ticaret, 1311'i inşaat ve 1169'u imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 667'si inşaat, 369'u toptan ve perakende ticaret, 103'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 934'ünün toptan ve perakende ticaret, 386'sının imalat ve 223'ünün inşaat sektöründe olduğu kaydedildi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 491'inin toptan ve perakende ticaret, 245'inin inşaat, 130'unun ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi. Temmuzda 102 kooperatif kurulurken bunların 57'si konut yapı, 20'si işletme, 10'u da tarımsal kalkınma kooperatifi olarak faaliyete geçti.

Bir ayda 393 şirket kuruldu

Geçen ay kurulan 919 yabancı ortak sermayeli şirketin 393'ü Suriye, 58'i İran ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 77'si anonim, 842'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 60,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Böylece, bu dönemde kurulan şirketlerin 1114'ünün uzmanlaşmamış toptan ticaret, 502'sinin ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 327'sinin uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe olduğu belirlendi.