TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti

Hüseyin GÖKÇE

TOBB camiasına 1992’de Ankara Ticaret Odası(ATO) Meclis Üyesi olarak adım atan Rifat Hisarcıklıoğlu, 2000’de TOBB Başkan Yardımcılığı görevine geldi. Ardından 2001 yılı seçimlerinde Birlik Başkanlığına seçilen Hisarcıklıoğlu o tarihten bu yana; 2002, 2005, 2009, 2013 ve 2018 yıllarında yapılan seçimlerde ipi göğüsledi. Hisarcıklıoğlu 79’uncu genel kurulda ise geçerli oyların tamamını alarak 7’nci kez TOBB Başkanlığına seçildi.

TOBB’un 20 kişilik yönetim kurulu üyesinden 12 tanesi yerini korurken, 8 yeni üye TOBB yönetimine girdi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Rize TSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Cihat Lokmanoğlu TOBB Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirdiler.

Yönetimde 8 yeni isim

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, TOBB tarihinde yönetime giren ilk kadın İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ile Erzurum TSO Başkanı Saim Özakalın TOBB yönetimine giren yeni isimler oldu.

Üyelikleri sona erenler

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Uşak TSO Başkanı Selim Kandemir ile Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş’in ise TOBB Yönetim Kurulu Üyelikleri sona erdi.

Hisarcıklıoğlu kimdir?

Kayseri doğumlu olan Rifat Hisarcıklıoğlu Ankara TED Koleji’nin ardından Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümünde okudu. İş hayatına aile şirketlerinde başlayan Hisarcıklıoğlu halen Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Şirket; yapı malzemeleri, inşaat, dış ticaret, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

TOGG dahil 27 kurumda daha görevi var

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aralarında Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu(TOGG) ve Eurochambers’ın da olduğu 27 ayrı kurumda daha başkan, yardımcı, yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunuyor.

- EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı (2009-…), -İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı (2009-…), -B20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı (2015-…), -Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyesi (2011-…), -ICC G-20 Danışma Grubu Üyesi (2011 - …), -Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı (2001-…), -Balkan Odalar Birliği (ABC) Yönetim Kurulu Üyesi (2002-…), -Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO-CCI) Yönetim Kurulu Üyesi (2011-…), -D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Dönem Başkanı (2017-2019), -Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (2019-....), Türk-Afrika Odası Eş Başkanı (2008-…), -Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı (2014-…), -İpek Yolu Uluslararası Ticaret Odası (SRCIC) Onursal Başkanı (2015-…), Türk-Arap Odası Eş Başkanı (2016-...), Kudüs Tahkim Merkezi Uluslararası Başkanı (2013-…), Ankara Forumu Başkanı (2005-…), İstanbul Forum Başkanı (2007-…), - PNB Türkiye Başkanı (2011 -…), -TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı (2007-…), TOBB Genç Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı (2009-…), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı (2003-…), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Yönetim Kurulu Başkanı (2004-…), Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı (2016-…), Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi (2018 - ….), Türkiye Otomobil Girişim Grubu - TOGG Yönetim Kurulu Başkanı (2018 - ....), TÜBİTAK Bilim ve Teknik Yüksek Kurulu Üyesi (2003-…), UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ( 2005-… ), Tesisat, İnşaat ve Sanayi Malzemecileri Derneği’nin (TİMKODER) Kurucu Başkanı ve Danışma Kurulu Üyesi (1998-…)