TOBB/Hisarcıklıoğlu: 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazlasını bir il sağlıyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli’nin Türkiye sanayisindeki kritik rolüne dikkati çekti.

Türkiye'de üretimi olan 4 bin ürünün en çok üretim kapasitesine sahip iller içerisinde Kocaeli'nin 788 ürünle Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'nin OSB'leri, teknoparkları, serbest bölgeleri, üniversiteleri, limanıyla komple bir üretim ve ihracat merkezi konumunda olduğuna işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, "Kocaeli kazanınca aslında baktığımız zaman Türkiye kazanıyor. Ülkemiz genelinde 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazlasını Kocaeli'miz sağlamaktadır. Türkiye sanayi üretiminin yedide biri Kocaeli'den geliyor. Toplam ihracatın onda biri, otomotiv üretiminin üçte birini tek başına Kocaeli'miz sağlıyor." diye konuştu.

Sanayicilerden gelen talepleri görevi gereği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili tüm bakanlara aktardığına değinen Hisarcıklıoğlu, "Bu konuların pek çoğundan da olumlu sonuçlar alıyoruz. İnşallah tüm sıkıntılarımızın adım adım aşılacağı günleri de hep beraber bekliyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası'nın "Sürdürülebilir Performans Ödülleri"nin kurumsallaşan, güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk sanayisinin gücünü dünyaya tanıtan sanayicilerimizi biraz sonra ödüllendireceğiz. Burada fazlasıyla hak ettikleri ödülleri alacak olan tüm sanayici kardeşlerimi de yürekten kutluyorum. Zorluklara rağmen yılmadan çalışan, siz değerli sanayicilerimiz, ülkemiz yarınlarına umutla bakmamızı sağlamaktasınız. Sizlerle ve tüm sanayici kardeşlerimle tek tek iftihar ediyor, gurur duyuyorum."

"Sanayi kuruluşları da artık çevre dostu üretim anlayışıyla hareket ediyor"

Vali İlhami Aktaş, başarı gösteren firmaları tebrik ederek, Kocaeli'nin sanayi kimliğinin yanı sıra doğal zenginliklerini de koruyan bir şehir olduğuna dikkati çekti.

Aktaş, Kocaeli’yi sonradan tanıyanların genelde "Kocaeli'yi böyle bilmiyorduk." dediğini ifade ederek, Kocaeli'nin tarımıyla, toprağıyla, ormanıyla cennetten bir köşe olduğunu söyledi.

Sanayi kuruluşlarının da artık çevreyi kirleten değil, çevre dostu üretim anlayışıyla hareket ettiğine işaret eden Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayide özellikle son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle neredeyse birçok sanayi kuruluşumuzda sıfır çevre kirliliğiyle faaliyet yürütülmekte. Sanayimizin bu anlamda çevreyi kirleten değil çevre dostu, çevrenin gelecek nesillere emanet bir olgu olduğu bilinciyle yürütüldüğüne şahitlik ediyoruz. Birçok sanayi kuruluşunda olduğu gibi OSB'lerimizde de atık yönetiminden çevre temizliğine kadar arkadaşlarımızın çok hassas bir şekilde çalışmalarına yine şahidiz. Bugün ödül alsın ya da almasın tüm sanayi kuruluşlarımıza, tüm işletmelerimize bu konuda da gösterdikleri duyarlılıktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Üretim yapan, emek harcayan, ülkenin gelişmesine, ekonomisine, tuğlasının üstüne bir tuğla koyan siz kıymetli iş adamlarına milletimiz adına, devletimiz adına şükranlarımı yineliyorum."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ödül almaya hak kazanan firmaları kutladığını söyledi.

Çevre adına sanayide gri su kullanımının yaygınlaştırılması çağrısında bulunmak istediğini ifade eden Büyükakın, sanayinin Kocaeli'de kullandığı yıllık su tüketim miktarının yaklaşık 45 milyon metreküp, Yuvacık Barajı'nın su tutma kapasitesinin 50 milyon metreküp, gri su kapasitesinin yaklaşık 45 milyon metreküp olduğunu kaydetti.

Gri su kullanımıyla suyun sürdürülebilirliği açısından önemli bir iş yapılacağına dikkati çeken Büyükakın, "Çağrılarımıza uyan, bu konuda ciddi yatırım yapan firmalarımız oldu. Mesela Sarkuysan, Kroman Çelik Gebze bölgemizde çok ciddi bir geri kazanım tesisini hayata geçirmek için yola çıktılar. Onları da ayrıca tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Kentin gelişmesi için Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını sanayicilerin işini kolaylaştıracak şekilde seferber etmeye hazır olduklarını dile getiren Büyükakın, şehrin bazı ihtiyaçları olduğunu, o konularda da aynı rotada birlikte yol almak gerektiğini söyledi.

Kocaelispor'a yardım çağrısı

Büyükakın, daha önce çağrı yapmalarına rağmen mesafe katedemedikleri bazı konular olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Oda başkanlarımız bu şehirde çok güzel işler yapıyor ama Kocaelispor'un desteklenmesi konusunda zayıf kalıyorlar. Kocaelispor konusunda tüm sanayicilerimizi bir kez daha sürece katkı vermeye davet ediyorum. Buradaki neredeyse herkesle bire bir görüştüm. Çok çok küçük bütçelerle aslında Kocaelispor'un da sürdürülebilir bir şekilde bu liglerde var olması ve adından söz ettirmesi mümkün. Şehir takımları o şehirlerin ayakta kalması, ortak şehir kültürünün yaratılması, şehre aidiyet duygusunun geliştirilmesi açısından kıymetli. Şimdi ben buradan söyleyeceğim, yine unutulacak. Ondan sonra da tek tek her birinizden daha ciddi, daha büyük katkılar talep etmek zorunda kalacağız. Kocaeli'de ayda 1000 dolar verebilecek, 1000 firma var mı yok mu? Var, değil mi? Bu her ay 1 milyon dolar eder, senede 12 milyon dolar eder. Kimse ciddi bir yükün altına girmeksizin Kocaelispor'u çok rahatlıkla taşıyabilir hale geliriz. Ama kimse elini kıpırdatmazsa yılda 12 bin dolar gibi bir bütçeyi Kocaelispor'a vermekten imtina ederse sanayiciler bizim Kocaelispor'u taşıma şansımız kalmaz. Ondan sonra birilerinden daha büyük bütçeler talep etmek zorunda kalırız. Bu da sizler açısından sağlıklı ve sürdürülebilir olmaz."

Ödüller sahiplerini buldu

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise programın amacını, sadece finansal başarıyı değil, çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini de esas alan firmaları desteklemek olarak özetledi.

Organizasyonun gönüllülük esasına dayandığını belirten Zeytinoğlu, "Firmalarımızı yedi ana dalda değerlendiriyoruz, finansal performans, dış ticaret, operasyonel verimlilik, çevre, sosyal etki, yönetişim, dijitalleşme ve AR-GE inovasyon. Katılan firmalara geri bildirim raporu veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, dereceye giren 8 firmanın temsilcilerine "KOBİ", "Büyük Ölçekli Kuruluş", "Teşvik" ve "Mükemmeliyet" ödülleri verildi.

Bu yılki büyük ödül, "KOBİ" alanında SMS Sanayi Malzemeleri Üretim Ve Satışı AŞ'nin, "Büyük Ölçekli Kuruluş" alanında Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin, "Teşvik" ödülü Hemac Makina Kalıp ve Yedek Parça İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, "Mükemmeliyet" ödülü de Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ) oldu.