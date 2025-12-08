TOBB/Hisarcıklıoğlu ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileriyle görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Washington programımız kapsamında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu’dan sorumlu Kıdemli Direktörü Wayne Wall ve Charles McLaughlin ile Türkiye - ABD ilişkileri, başta Suriye olmak üzere bölgemizde ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarını konuştuk." ifadesini kullandı.