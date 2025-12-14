TOBB/Hisarcıklıoğlu: Politika faizi düşüyor ama kredi faizi aynı hızla inmiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın politika faizini indirdiğine işaret ederek, ”Merkez Bankası politika faizini yüzde 38’e indirdi. Reel sektör açısından doğru ve yerinde bulduğumuz bu adımın önümüzdeki dönemde de enflasyondaki gerilemeye paralel şekilde sürmesini arzu ediyoruz." dedi.



Hisarcıklıoğlu "Politika faizi düşüyor, bankalar mevduata verdikleri faizi de düşürüyor ama kredi faizi aynı hızla inmiyor. Ortalama ticari kredi faizi yüzde 48. KOBİ’lerden istenen faiz ise yüzde 50-55. Bankalarımızdan, fonlama maliyetlerindeki düşüşü kredi faizlerine aynı şekilde ve daha fazla gecikmeden yansıtmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.