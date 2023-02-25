TOBB’un inşaat malzemesi üreticileri deprem konutları için 11 ilde fiyatı sabitledi

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, TOBB bünyesindeki inşaat malzemesi üreticisi olan 7 sektör meclisinin, 11 ilde deprem konutları yapımında kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme kararı aldığını bildirdi.



Rifat Hisarcıklıoğlu bu kararı, 7 sektör meclisi başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. TOBB camiası olarak 6 uçak, 7 gemi ve 3.900 TIR yardım malzemesi sağladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, ayrıca 41 TIR çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkini gerçekleştirdiklerini bildirdi.



İnşaat malzemesi üretimi yapan sektör meclislerinin, bu yardımlarla yetinmeyerek büyük bir adım daha atmaya hazır olduklarını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Devletimizin başlatacağı deprem konutları inşa projesine bir katkı da bizden olsun diyorlar. Bu kapsamda deprem bölgesine yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü veriyorlar.

Hammadde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyat sabitlemesine gidiyorlar” dedi.



Depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında mutabakata varıldığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Buradaki sektörlerimizin hepsi, depremin ilk gününden itibaren kamu yetkilileriyle koordineli bir şekilde deprem bölgesine yardım ve destek sağladılar. Şimdi de deprem konutlarının hızlı ve güvenilir şekilde bir an önce yapılabilmesi için ellerini taşın altına koyuyorlar” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bu üreticilerin kendi kontrolleri haricinde girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece depremden etkilenen 11 ilde ürün fiyatlarında herhangi bir artışa gitmeyeceklerinin altını çizdi.



Depremde 50 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, 173 bin bina, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini, 1.7 milyon kişinin konut ve barınma ihtiyacı olduğunu aktardı.



Fiyatı sabitleme taahhüdünde bulunan sektörler ve temsilcileri şunlar:



Çimento Sektörü Meclisi Başkanı Fatih Yücelik

Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk

Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan

Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi Başkanı Kadir Başoğlu

Seramik Sanayi Meclisi Başkan Yrd. ve Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz

İklimlendirme Meclis Üyesi ve İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Şanal

Demir-Demir Dışı Metaller Meclis Üyesi Ayhan İleri

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun Küçükoğlu



Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Kıvanç ve Sn. Faik Yavuz katılırken, diğer yönetim kurulu üyeleri de online ortamda toplantıyı takip ettiler.