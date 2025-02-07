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TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu yüzde 18,5 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ocakta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 18,5 artarak 5 bin 543 oldu.

Haber Merkezi
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TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu yüzde 18,5 arttı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı 865 artışla ve yıllık bazda yüzde 18,5 yükselişle 5 bin 543'e çıktı.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Ocak 2024'te 97 bin 330 iken, geçen ay yüzde 3,9 azalışla 93 bin 453'e geriledi.

Çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 707 bin 872 olarak hesaplandı.

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