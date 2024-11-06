TÖDEB’den Singapur'da Türkiye Pavilyonu: Fintek sektörü ekonomiye döviz girdisi sağlayacak

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), 6-8 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen Singapur Fintek Festivali’ne katılarak Asya pazarına güçlü bir adım attı. Ticaret Bakanlığı’nın teşvikleriyle TÖDEB tarafından kurulan Türkiye Pavilyonu’nda ulusal fintek ekosisteminin gelişimini sergileyen firmalar, yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları için bölgedeki en prestijli uluslararası etkinlikte yer aldı.

Asya’da ilk adım atıldı

TÖDEB, Uzak Doğu pazarına açılma stratejisinin bir parçası olarak, Singapur’da düzenlenen uluslararası bir fuara ilk kez katıldı. Türkiye’nin bugüne kadar bu bölgeye yaptığı en büyük katılımın yaşandığı bu fuar, Türk fintek ekosisteminin Uzak Doğu’daki potansiyelini sergilemek ve bölgedeki iş birliklerini güçlendirmek adına tüm ekosisteme önemli bir kapı açtı. Singapur’un güçlü finansal altyapısı, bölgesel etkisi ve destekleyici düzenlemeleri sayesinde, Türkiye Pavilyonu katılımcıları yeni pazarlara yönelik bilgileri birinci elden alma fırsatı yakaladı.

Türkiye Pavilyonunda Fintek ekosistemi sahneye çıktı

TÖDEB tarafından, Singapur Fintek Festivali’nde kurulan Türkiye Pavilyonu’nda fintek ekosisteminin tüm önemli aktörleri bir araya geldi. Pavilyonda TÖDEB üyesi İninal, Paynkolay, Papara, PayByMe, PayFix, PayPorter, Sipay ve TRPOS’un yanı sıra Arksigner, Colendi ve Enqura gibi sektörün önde gelen temsilcileri de yer aldı.

TÖDEB tarafından kurulan ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin de yer aldığı Türkiye Pavilyonu’nu Singapur Büyükelçisi Sayın Burçin Gönenli de ziyaret etti.

Küresel inovasyonun buluşma noktası oldu

Singapur Fintek Festivali, Asya-Pasifik bölgesinde ve küresel düzeyde finansal teknolojilerin en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzak Doğu’nun fintek merkezleri arasında öne çıkan Singapur, tüm dünya ile olan ticari ilişkileri ile küresel fintek haritasının parlayan yıldızları arasında gösteriliyor. Festivale katılan katılımcılar, üç gün boyunca en son teknolojik gelişmeleri keşfetme ve uluslararası ağlarını genişletme fırsatı buldu.

Türkiye ve Uzak Doğu iş birliği sağlanacak

Festival, TÖDEB’in 2024 yılı uluslararası etkinlik takviminin önemli bir parçası oldu. Türkiye Pavilyonu ile sadece Singapur’da değil, tüm Uzak Doğu’da kalıcı iş birliklerinin temelleri atılırken, hizmet ihracatını artırarak ülkemize döviz girdisi sağlamak amacıyla adımlar atıldı. Festival, Türk fintek firmalarının yenilikçi çözümlerini küresel düzeyde tanıttıkları ve yeni iş fırsatları yarattıkları önemli bir platform olarak öne çıktı.

"Türkiye’yi bir fintek üssü haline getirme yolunda stratejik bir adım oldu"

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Singapur Fintek Festivali hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Singapur Fintek Festivali, Türk fintek ekosisteminin küresel arenadaki gücünü sergilemek ve Asya pazarına açılmak adına önemli bir fırsat sundu. Üyelerimizle ve sektör paydaşlarımızla birlikte, Asya’nın finans merkezinde yenilikçi çözümlerimizi ve rekabet gücümüzü dünyaya tanıtma imkânı bulduk. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’dan sonra Uzak Doğu pazarında da başarılı bir şekilde yer aldı. Bu varlık, iş birliklerini artırma ve Türkiye’yi bir fintek üssü haline getirme yolunda stratejik bir adım oldu. TÖDEB olarak Türkiye’nin fintek ekosistemini küresel arenada daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."