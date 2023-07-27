Tofaş ikinci çeyrek kârını artırdı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, ikinci çeyrekte 4.94 milyar TL net kâr etti. Tofaş, geçen yıl aynı dönem 1.88 milyar TL net kâr açıklamıştı.

Tofaş ikinci çeyrekte 23.37 milyar TL gelir elde etti. Şirketin 2023 yılı ihracat beklentisi 70 bin-80 bin adet olurken; yurtiçi satış beklentisini 175 bin-190 binden 190 bin-200 bin adete yükseltti. Tofaş, 2023 üretim beklentisini ise, 235 bin -255 bin adete çıkardı.