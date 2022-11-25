Tofaş, İzmir’de otomotiv için yazılım geliştirecek

Tofaş Ar-Ge’nin Otomotiv Yazılımları Geliştirme Şubesi, İzmir’de faaliyete geçti. Tofaş, Ar-Ge faaliyetlerini büyütme stratejisi kapsamında açtığı yeni merkezle, otomotiv yazılımı alanındaki faaliyet kapsamını artırarak, Stellantis dünyasındaki farklı marka ve modeller için mühendislik, sanal/fiziksel doğrulamalar yapılması, prototiplenmesi gibi birçok farklı alanda üstlendiği sorumlulukları daha ileri boyuta taşıyacak.

Yeni merkez, veri bilimi ve yapay zeka uygulamaları ile akıllı araç mimarisi, otonom/sürücüsüz araç çözümleri, bağlanırlık çözümleri, otomotiv siber güvenliği ve filo yönetim ve optimizasyon algoritmaları üzerinde çalışacak. Yeni merkezde Tofaş, Fiat Connect uygulaması ile pazara sunduğu bağlanırlık çözümlerini yeni nesil araç platformları üzerinde geliştirerek, müşterilerinin araçlarla etkileşimini artırmaya devam edecek.

Tofaş, yeni çalışma kültürüne uygun esnek çalışma modeliyle kurgulanan merkez ile mühendislik ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlayacak.

"Bilgi ve teknolojiye yatırım yapmayı sürdürüyoruz"

Konuya ilişkin bilgi veren Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, yazılımın ürün geliştirme sürecindeki yeri ve önemi her geçen gün artığını vurguladı.

Müşterilerinin araçlarla olan etkileşiminin gelişen dijital teknolojileri ve daha çok yazılım ile şekillendiğini belirten Eroldu, şunları kaydetti: “Araçların kesintisiz bir bağlanırlık ortamı sunmaları, daha akıllı ve sürücü tercihlerinin farkında olmaları bekleniyor. Bu gelişime bağlı olarak, Ar-Ge yeteneğimizin bağlanabilirlik, bilgi eğlence, tahrik sistemleri kontol yazılımları ve ileri sürüş desteği alanlarında gelişmesini, Tofaş’ın Ar-Ge stratejisinin temel unsurları olarak benimsedik. Bu bakış açısıyla Türkiye’de bağlanırlık alanında attığımız öncü adımları, Ar-Ge merkezimizin otomotiv alanında bir yazılım merkezi olarak büyümesiyle sürdürüyoruz. İzmir’de faaliyete başlayan Otomotiv Yazılımları Geliştirme Şubesi ile Stellantis’in yazılım merkezli büyüme stratejisinin bir parçası olarak küresel ihtiyaca yanıt vermeyi de planlıyoruz. Makine, mekatronik, kontrol, otomotiv, bilgisayar, elektrik/elektronik, havacılık-uzay mühendislikleri alanlarında eğitim almış, yazılım algoritması tasarlayabilen, model tabanlı gömülü yazılım geliştirme konusunda yetkin gençlerimizi projelerimizde değerlendirecek ve uzmanlıklarını geliştireceğiz."

Yeni yeteneklerin gelişimi için öğrenim aşamasında endüstriyel alan deneyimini aktaracak programlar ve teknoloji gelişimi için akademik çalışmalara katkıda bulunacaklarını aktaran Eroldu, "Üniversitenin çevresinde gelişen yenileşim ortamı ile etkileşimimizi kuvvetlendireceğiz. Bunun için otomotiv yazılımları alanında hem bağımsız çalışmak isteyen yeteneklerle hem de daha geniş kapsamlı sorumluluklar alacak mühendislik şirketleriyle yaptığımız çalışmaları yaygınlaştıracağız. Tofaş Ar-Ge’nin iç ve dış kaynaklardan oluşan mevcut 800 kişilik kadrosunu 5 yıllık plan içerisinde mühendislik şirketleri ve serbest yazılımcıları dahil ederek büyütecek, çok daha geniş bir Ar-Ge ekosistemi ile çalışma ve Ar-Ge ihracatımızı arttırma yolunda ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.