Togg dijital çekilişi kazananlar kim? 29 Mart Togg çekilişi sonuçları

Togg'da ilk araçlar, kura çekimi ile sahiplerini bulacak. Togg çekilişini kazanan 20 bin kişiye 2023 yılında araçları teslim edelecek.

Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modeli, bugün sahiplerini bulacak. 20 bin araç için yapılacak çekiliş canlı olarak yayınlanacak.

Çekilişe kaç kişi katılacak?

Yerli elektrekli otomobil Togg için, 16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden 177 bin 467 kişi ön sipariş verdi. Bu kişiler noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılacak. 20 bin asıl, 20 bin yedek liste oluşturulacak.

Togg çekili hangi kanalda yayınlanacak?

Onbinlerce kişinin merakla beklediği "Togg çekilişi hangi kanalda yayınlanacak, kaçta?" sorusu en çok merak edilenler arasında. Togg çekilişi Noter huzununda yapılacak ve TRT haber kanalında saat 21.00'da canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş Youtube üzerinden http://youtube.com/@Togg" adresinden de canlı takip edilebilecek.

Peki iptaller yaşanırsa ne olacak?

Togg'un satış aşamısında yaşanabilecek iptallerd için yedek liste devreye alınacak. 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Togg çekilişinde listelere giremeyenlerin ön ödemeleri ne olacak?

Ön siparişte bulunan ancak 29 Mart'taki çekilişte asil veya yedek listelere giremeyenlere ön ödemeleri iade edilecek. 60 bin TL ön ödemeler sahiplerine iade edilecek.