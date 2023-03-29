Togg dijital çekilişi kazananlar kim? Çekiliş sonuçları saat 22.30'da açıklanacak

Togg'da ilk araçlar, kura çekimi ile sahiplerini buldu. Canlı yayında yapılan dijital kura çekimi tamamlandı. Togg çekilişini kazanan 20 bin kişiye 2023 yılında araçları teslim edilecek.

Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modeli için kura çekimi yapıldı.

Çekilişe kaç kişi katıldı?

Yerli elektrikli otomobil Togg için, 16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden 177 bin 467 kişi ön sipariş verdi. Bu kişiler noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katıldı. 20 bin asıl, 20 bin yedek liste oluşturuldu.

T10X için sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihli listesi çekilişle canlı yayında belli oldu.



Noter tasdik süreci devam ediyor.



Listeler saat 22.30'da https://t.co/iEW6DbrZbZ adresinde ve Trumore uygulamasında yayında olacak. pic.twitter.com/hkEJcgP3Dx — Togg (@Togg2022) March 29, 2023



Togg için ön sipariş verenlerin en çok merak ettiği konu sonuçların nasıl yayınlanacağı oldu.

Dijital kura çekimleri Togg internet sitesinde yayınlanacak.



Togg çekilişi Kartal 2. Noteri huzununda yapıldı. Canlı yayın TRT haber kanalında saat 21.00'da yayınlandı. Çekiliş Youtube üzerinden http://youtube.com/@Togg" adresinden de canlı takip edildi.

Peki iptaller yaşanırsa ne olacak?

Togg'un satış aşamısında yaşanabilecek iptallerd için yedek liste devreye alınacak. 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Togg çekilişinde listelere giremeyenlerin ön ödemeleri ne olacak?

Ön siparişte bulunan ancak 29 Mart'taki çekilişte asil veya yedek listelere giremeyenlere ön ödemeleri iade edilecek. 60 bin TL ön ödemeler sahiplerine iade edilecek.