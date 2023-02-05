Togg, NFT alımını geçici süre durdurdu

Togg, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturuyor.

Togg’un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 5 Şubat Pazar günü saat 19.23'te başladı. Ancak birçok kullanıcı Trumore uygulamasına erişimde zorluk yaşadı.

Yoğun ilgi sebebiyle erişimdeki sıkıntı yaşandığını duyuran Togg, Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayarak NFT alım sürecini bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı.

Trumore uygulamasını kullanmaya başlayanların sayısı 200 bin kişiyi geçerken, 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden "cüzdanını" hazırlamıştı.