TOGG'da yeni ortaklık iddiasına ilişkin Turkcell'den açıklama

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Turkcell İletişim Hizmetleri, Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG'un belirli paylarının satın alınmasına ilişkin Türkiye Varlık Fonu ile görüşmeler yürütüldüğüne yönelik basında çıkan haberlerin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklamada bulundu. Şirket, söz konusu satınalma haberlerini doğrulayarak görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Turkcel'den KAP açıklaması

Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL), yerel ve uluslararası basında 31 Ağustos'ta yayımlanan TOGG haberleri üzerine KAP'a açıklama yaptı.

Söz konusu haberlerde, Turkcell ile Türkiye Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (TOGG) sermayesini temsil eden belirli payların satın alınmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

'Görüşmelerin sürüyor' denildi

Turkcell, yatırım stratejileri kapsamında iştirak portföyüne yönelik farklı nitelikte görüşmeler gerçekleştirebildiğini belirtti. Şirket, basında yer alan haberlere konu olan işlemle ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, görüşmelerin mevcut aşamasında söz konusu işleme ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmadığı ifade edildi.

Kesinleşmiş karar bulunmuyor

Turkcell'in açıklamasıyla birlikte TOGG'un belirli paylarının satın alınmasına yönelik Türkiye Varlık Fonu ile yürütülen görüşmelerin devam ettiği doğrulanmış oldu.

Bununla birlikte şirket, sürecin henüz kesinleşmiş bir işlem veya nihai karar aşamasına gelmediğini bildirdi.

TOGG ortaklık yapısı hakkında

Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, TOGG’daki toplam yüzde 46’lık paylarını satmaya hazırlanıyor.

TOGG'un mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv’in TOGG’da yüzde 23’er payı bulunuyor. Kalan yüzde 8’lik hisse ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ait durumda.

Basına yansıyan haberlere göre Vestel ve Anadolu Grubu’nun yüzde 46’lık toplam hissesi Turkcell ve TVF tarafından satın alınması gündemde. Ancak satış gerçekleşmediği için henüz hisselerin satış bedeline ilişkin bir bilgi bulunmuyor.