Togg'un kasım ayındaki teslimat sayısı açıklandı: Rekor tazeledi

Yerli otomobil markası Togg’un kasım ayında kaç adet teslimat yaptığı açıklandı. Togg’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre bu ayda 4.401 adet teslimat gerçekleşti.

Kasım ayındaki 4.401 adet teslimat ile birlikte mayıs ayından bugüne kadar toplam 13.572 adet Togg teslimatı yapıldığ bildirildi.

Söz konusu aylık teslimat rakamının rekor düzeyde olduğu aktarıldı.