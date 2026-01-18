Tokat yeni sanayi sitesi yükseliyor

Şantiye sahasında devam eden zemin düzenleme ve temel atma çalışmalarını yerinde gören Başkan Yazıcıoğlu, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek “Tokat’ımız ilklerin şehri. Şu anda yeni sanayi sitemizin inşaatı tam gaz devam ediyor. Çok yakın zamanda işyerleri hızla yükselmiş ve ortaya çıkmış olacak. Sanayi alanında zemin düzenleme ve temel çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu projenin Tokat’a kazandırılmasında emeği olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Bakan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sanayi sitemiz tamamlandığında Tokat’ın gelişimine ve ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi.

Tokat ekonomisi ivme kazanacak.

Yeni sanayi sitesi bölgesinin tamamlanıp işyerlerinin aktif hale gelmesiyle birlikte esnafın nefes alacağını belirten Başkan Yazıcıoğlu; “Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi’nin bitmesiyle birlikte hem esnafımız modern ve düzenli iş alanlarına kavuşacak hem de Tokat ekonomisi güçlü bir ivme kazanacak. Belediye olarak üretken belediyecilik vizyonu doğrultusunda şehrin geleceğine yatırım niteliği taşıyan çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.