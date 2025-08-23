  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor
Takip Et

TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı, 10 Eylül’de açık artırma yoluyla satışa sunacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor
Takip Et

TOKİ'den alınan bilgiye göre, kurum, 30 ilde mülkiyetindeki 312 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

30 ilde TOKİ arsaları açık artırmada satışa sunulacak

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

Alıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Türkiye’den Romanya’ya 7 ayda 4,7 milyar dolarlık ihracatTürkiye’den Romanya’ya 7 ayda 4,7 milyar dolarlık ihracatEkonomi
İran ve Rusya’dan Avrupa’ya rest: Yaptırım hakkınız yokİran ve Rusya’dan Avrupa’ya rest: Yaptırım hakkınız yokDünya

 

Ekonomi
Türkiye’den Romanya’ya 7 ayda 4,7 milyar dolarlık ihracat
Türkiye’den Romanya’ya 7 ayda 4,7 milyar dolarlık ihracat
Karadeniz'e ikinci yüzer platform geliyor! Bakan Bayraktar: Üretim 40 milyon metreküpe yükselecek
Karadeniz'e ikinci yüzer platform geliyor! Bakan Bayraktar: Üretim 40 milyon metreküpe yükselecek
Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Finansal istikrar daha da güçlenecek
İktisatçı Mahfi Eğilmez: KKM kalktı 'zarar yok' diye düşünebiliriz ama kazın ayağı öyle değil
"KKM kalktı 'zarar yok' diye düşünebiliriz ama kazın ayağı öyle değil"
Ballar toplandı: Sezon sıfır rakımdan 2 bin rakıma uzandı
Ballar toplandı: Sezon sıfır rakımdan 2 bin rakıma uzandı
Tarih tarih KKM: Nasıl başladı, ne oldu?
Tarih tarih KKM: Nasıl başladı, ne oldu?