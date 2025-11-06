TOKİ 30 yaş altı genç kategorisi başvuru şartları nelerdir? Anne babasının üzerine ev olanlar başvuru yapabiliyor mu?

Adayların en çok merak ettiği "Anne babasının üzerine ev olanlar TOKİ başvurusunda bulunabilir mi?" sorusunun cevabı ise, genç kategorisi özelinde kişinin anne ve babası adına tapuda konut bulunmaması şeklinde belirlenmiştir. Bu koşulları sağlayan, projenin bulunduğu ilde ikamet veya nüfus şartını karşılayan 18-30 yaş arası vatandaşlar, yüksek kontenjanlı genç kategorisinden ev sahibi olma şansını yakalayabileceklerdir. İşte TOKİ 30 yaş altı genç kategorisi başvuru şartları konusunda merak edilen tüm ayrıntılar...

TOKİ 30 yaş altı genç kategorisi başvuru şartları nelerdir?

-18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.

-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.

-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır

-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.

-Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

Anne babasının üzerine ev olanlar başvuru yapabiliyor mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin önemli bir detay paylaştı. Bakan Kurum’un açıklamasına göre, 18-30 yaş aralığındaki gençlerin başvuru yapabilmesi için, anne veya babaları adına kayıtlı bir konutun bulunmaması gerekiyor.

Bu düzenlemeyle birlikte, eğer bir gencin anne ya da babasının üzerine kayıtlı bir ev varsa, o kişi “Genç” kategorisinden başvuru hakkına sahip olamayacak. Uygulamanın temel amacı ise, devlet destekli konut imkânlarının gerçek anlamda ev sahibi olmayan gençlere öncelikli olarak sunulması şeklinde açıklandı.

TOKİ başvuru tarihleri

TOKİ başvuruları 10-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İlk 5 gün yapılacak TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre e-Devlet üzerinden yapılacak.

10 Kasım 2025 1. Gün son rakamı '0' olan vatandaşlar,

11 Kasım 2025 2. Gün son rakamı '2' olan vatandaşlar,

12 Kasım 2025 3. Gün son rakamı '4' olan vatandaşlar,

13 Kasım 2025 4. Gün son rakamı '6' olan vatandaşlar,

14 Kasım 2025 5. Gün son rakamı '8' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.