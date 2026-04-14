TOKİ, 353 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 45 ilde toplam 353 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satacağını açıkladı.

TOKİ’nin duyurusuna göre ilgili arsalar, 16-17 Nisan 2026 tarihinde yapılacak ihalelerle yeni sahiplerini bulacak.

Satışa çıkarılacak arsalar Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak illerinde yer alacak.

İnternet katılım başvuruları 1 iş günü öncesinde sona erecek

Ankara İlbank Sosyal Tesisi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık artırmalara internet üzerinden de teklif verilebilecek. İnternet katılım başvuruları 1 iş günü öncesinde sona erecek.

Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin banka hesabına belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekecek.

Alıcıların;

• Muhammen bedeli 0 – 20.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 10.000 TL,

• Muhammen bedeli 20.001 – 50.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 20.000 TL

• Muhammen bedeli 50.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000 TL

• Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000 TL

• Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000 TL

• Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000 TL

• Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000 TL

• Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000 TL katılım teminatı ödemesi gerekecek.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim

İlgili tarihlerde teminat bedelini yatırarak açık artırmayı kazanan alıcılar arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade seçeneğiyle sahip olabilecek. Arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.