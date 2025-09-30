  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TOKİ 48 ildeki 509 konut ve iş yerini açık artırmayla satacak
Takip Et

TOKİ 48 ildeki 509 konut ve iş yerini açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOKİ 48 ildeki 509 konut ve iş yerini açık artırmayla satacak
Takip Et

TOKİ, 48 ilde mülkiyetinde bulunan 509 taşınmazın 15-16 Ekim'de satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı'da bulunan 509 ev ve iş yeri satışa sunulacak.

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.

Alıcılar, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 30 peşinat 60 ay vadeyle sahip olabilecek.

Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Taşınmazların satışları için yapılacak açık artırmalar, konutlar için 15 Ekim Çarşamba, iş yerleri için de 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan, istekliler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ 32 ilde 281 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller, başvuru tarihleri ve ödeme planı...TOKİ 32 ilde 281 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller, başvuru tarihleri ve ödeme planı...Ekonomi
İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum! 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum! 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...Ekonomi
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 30 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 30 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Iphone 17 almak isteyen bir çiftçinin 30 tır karpuz satması gerekiyorIphone 17 almak isteyen bir çiftçinin 30 tır karpuz satması gerekiyorEkonomi

 

Ekonomi
Türkiye, Çin devinin 250 milyon dolarlık enerji yatırımını değerlendiriyor
Türkiye, Çin devinin 250 milyon dolarlık enerji yatırımını değerlendiriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden milyarlık taşınmaz satışı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden milyarlık taşınmaz satışı
THY'nin alacağı 737 Max uçaklarıyla ilgili Boeing'den yeni adım
THY'nin alacağı 737 Max uçaklarıyla ilgili Boeing'den yeni adım
Dış borç stoku 547,7 milyar dolar
Dış borç stoku 547,7 milyar dolar
TÜİK ilk kez yapay zeka istatistiklerini yayımlayacak
TÜİK ilk kez yapay zeka istatistiklerini yayımlayacak
DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik 12 milyonu geçti
DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik 12 milyonu geçti