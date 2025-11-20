TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? TOKİ 500.000 sosyal konut başvuru sonuçları belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’den gerçekleştirilen açıklamalar, projeye dair süreç takvimini kesinleştirdi. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi, “TOKİ 2025 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna cevap arıyor. İşte TOKİ başvuru takvimi hakkında merak edilen ayrıntılar:

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ 500 bin sosyal konut için kura çekilişleri, resmi takvime göre 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ise 10 Kasım – 19 Aralık 2025 döneminde alınacak. Böylece başvurular tamamlandıktan kısa süre sonra illere göre kura tarihleri açıklanacak.

TOKİ 500.000 sosyal konut başvuru sonuçları belli oldu mu?

Kura sonrasında asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında vatandaşlar sonuçları iki platform üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi Sitesi

e-Devlet Kapısı

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca görüntüleyebilecek.

TOKİ projesi hakkında

Projede 1+1 ve 2+1 konut tiplerinin yer alacağı, yatay mimariye önem verileceği belirtildi. Konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.

Ayrıca proje kapsamında özel kontenjanlar da bulunuyor:

Şehit aileleri, gaziler ve engelliler için %5,

3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere %10,

Emekliler ile 18–30 yaş arası gençlere %20 kontenjan ayrılacak.

TOKİ’ye başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kişinin kendisi veya ailesi üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması şartı aranıyor.