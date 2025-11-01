TOKİ başvuru takvimi; TOKİ başvuruları ne zaman, 1+1 ve 2+1 konutlar ne kadar?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi unvanını taşıyan TOKİ 500 bin konut projesi için beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin başvuru şartlarını, ödeme koşullarını ve takvimini açıkladı. 81 ilde hayata geçirilecek bu dev adım ile dar gelirli aileler, 2+1 ve 1+1 daire seçenekleriyle, yatay mimariye elverişli konutlarda uygun fiyatlarla ev sahibi olma olanağı yakalayacak. Bilhassa İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek hedefiyle ilk defan"kiralık sosyal konut" uygulamasının da başlatılacağı projede, ilk etapta İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780 ve İzmir'de 21 bin 520 konut olmak üzere kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslimler yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman, hangi illerde yapılacak ve ödeme planı detayları nelerdir? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ başvuru takvimi

TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık 2025 alınacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

TOKİ başvuruları ne zaman?

TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

TOKİ 1+1 ve 2+1 konutlar ne kadar?

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

Kiralık konuta ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruyoruz. İstanbul'da 100 bin konutun yanında 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık konut kapsamında işçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında giren hak sahiplerine ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak, kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süreci sona erdiğinde tahliye ve bakım süreci tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Konutların bakım, yönetimi devletin teminatı altında olacak." ifadesini kullandı.