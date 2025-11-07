TOKİ başvuru ücreti ne kadar? 500 bin sosyal konut başvuru ücretleri kaç TL? Geri iade alınıyor mu?

Adayların en çok araştırdığı konu ise TOKİ başvuru ücreti detayları oldu. Peki, TOKİ başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Bu haberimizde, 2025 TOKİ sosyal konut kampanyası çerçevesinde tespit edilen TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti miktarı ve ücretin yatırılabileceği bankalarla ilgili tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası ve A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

e-Devlet başvurusunda ödeme yapabilmek için Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.

500 bin sosyal konut başvuru ücretleri kaç TL?

Başvuru bedeli olarak 5 bin TL belirlendi.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alacak.