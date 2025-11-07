  1. Ekonomim
  TOKİ başvuru ücreti ne kadar? 500 bin sosyal konut başvuru ücretleri kaç TL? Geri iade alınıyor mu?
TOKİ başvuru ücreti ne kadar? 500 bin sosyal konut başvuru ücretleri kaç TL? Geri iade alınıyor mu?

Yüz binlerce vatandaşı ev sahibi yapacak olan dev kampanya için geri sayım sona eriyor. TOKİ başvuruları! 81 ilde yapılacak 500 bin konut projesine ilgi oldukça yoğun. Başvuruların 10 Kasım itibarıyla alınacak. Peki TOKİ başvuru ücreti ne kadar? 500 bin sosyal konut başvuru ücretleri kaç TL? İşte tüm detaylar...

TOKİ başvuru ücreti ne kadar? 500 bin sosyal konut başvuru ücretleri kaç TL? Geri iade alınıyor mu?
Adayların en çok araştırdığı konu ise TOKİ başvuru ücreti detayları oldu. Peki, TOKİ başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Bu haberimizde, 2025 TOKİ sosyal konut kampanyası çerçevesinde tespit edilen TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti miktarı ve ücretin yatırılabileceği bankalarla ilgili tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası ve A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

e-Devlet başvurusunda ödeme yapabilmek için Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.

500 bin sosyal konut başvuru ücretleri kaç TL?

Başvuru bedeli olarak 5 bin TL belirlendi.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alacak.

