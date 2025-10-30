TOKİ engelli başvuru şartları 2025! 500 bin TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut başvurularını 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla e-Devlet kapısından kabul edecek. Engelli vatandaşlara yüzde 5 kontenjan tahsis edildi aynı zamanda farklı haklar da tanındı. Engelli vatandaşlar 2+1 65 m2 daireye başvuru gerçekleştirebilecek. Peki TOKİ engelli başvuru şartları 2025 nelerdir, 500 bin TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm cevaplar:

Bakanlık, yüzyılın konut projesi çerçevesinde "500 bin sosyal konut"un ayrıntılarını paylaştı. Ev sahibi olmak isteyenler 1+1 ve 2+1 tipi konutlara elverişli ücretlerle malik olacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, gençlere (18-30 yaş) yüzde 20 kontenjan tahsis edildi.

TOKİ engelli başvuru şartları 2025

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projeleri çerçevesinde engelli vatandaşlara hususi olarak kontenjan tahsis etmesi, ev sahibi olma isteğini birçok kişi için gerçeğe çevirecek. Fakat bu getirilerden faydalanabilmek adına başvuru esnasında bazı belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması şart.

Engelli vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce sağlanan Engelli Kimlik Kartı’nın fotokopisi ile veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden elde edilmiş, en az yüzde 40 oranında engelli olduğunu tespit eden geçerli sağlık kurulu raporu ile başvuru gerçekleştirebiliyor. Söz konusu belgeler, engellilik düzeyinin resmi olarak teyit ve tespit edilmesi için zorunlu tutuluyor.

Başvurusunu e-Devlet kapısından yapan adaylar, engellilik düzeyine ait belgelerini başvuru esnasında değil, sözleşme imzalama sürecinde ibraz edecek. Bu sebeple, aşamasının düzgünce yürüyebilmesi adına belgelerin önceden hazırlanması öneriliyor.

Engelli bireyler adına ayrılan kontenjan, sosyal konut projelerinde eşit fırsat ilkesini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. TOKİ, söz konusu uygulamayla hem sosyal yaşamda birleşmeyi hem de dezavantajlı grupların barınma ihtiyaçlarını karşılamayı gaye ediniyor. Başvuru şartlarını yerine getiren her engelli birey, elverişli taksit opsiyonlarıyla güvenli ve modern konutlara malik olma fırsatına erişiyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.