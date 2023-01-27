TOKİ, fabrika için de bina inşa etsin

Ankara Sanayi Odası’nın ocak ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Celal Koloğlu başkanlığında TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Dünyada risk algısının varlığını koruduğunu belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, pandemi sonrasında tedarik zincirinde elde edilen avantajın kaybedilmemesi uyarısında bulundu. Piyasanın yönünü önemli dış gelişmeler etkilerken, içeride de yüksek enflasyon, cari açık ve kredi hacmindeki daralmanın ekonomik aktiviteleri zorlaştırmaya devam ettiğinin altını çizen Ardıç, ekonomik yapının bozulduğu dönemde sanayicinin üretmeyi bırakmak yerine daha da artırmak yönünde çabaladığını aktardı.

“TOKİ rezidans ve AVM yanı sıra fabrika binası da yapsın”

Sanayicinin yatırım iştahının yüksekliğinden bahseden Seyit Ardıç, buna karşılık yatırım yeri bulmakta zorlanıldığını kaydetti. Almanya’nın yüzölçümünün yüzde 4’ünün sanayiye ayrıldığına dikkat çeken Ardıç, Türkiye’de ise bu oranın binde 4’te kaldığı bilgisini verdi ve TOBB’un da desteğiyle mevcut OSB’lerin gelişmesi ve yenilerinin kurulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını vurguladı. Ardıç, sanayicinin arsa, bina gibi yatırımlarını öz kaynaklarıyla tamamlayarak birikiminin büyük kısmını toprağa gömdüğünü; makine, teçhizat, işletme sermayesi için elinde bir şey kalmadığını söyledi.

TOKİ eliyle rezidans, AVM yapmanın sosyal anlamda önemli olduğunun altını çizen Seyit Ardıç, “Benzeri bir finansman modeliyle, sanayicilerimize uzun vadeli fabrika arsası ve binası sağlanmalı, öz kaynaklarımızı makine, teçhizat ve işletme sermayesi olarak değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası test laboratuvarına ihtiyaç var”

Medikal cihaz, yapı malzemesi, trafo ekipmanı gibi ürünlerin testlerinin yapılabileceği la- Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, TOKİ’nin sanayiciye uygun arsa temini yanı sıra fabrika yapım desteği de vermesi gerektiğini söyledi. boratuvara ihtiyaç olduğunu dile getiren Ardıç, bu ürünlerin yurtdışındaki testleri için büyük zaman ve para harcandığını anlattı. Test için giden cihazların teknik bilgilerinin de yabancılarla paylaşılmış olduğunu söyleyen Seyit Ardıç, TSE ya da kamu tarafından uluslararası tanınırlığa sahip test merkezi kurulması gerektiğini belirtti.

Son aylarda ihracatta yavaşlama yaşanırken, ithalattaki artışın da bir kırılmaya işaret ettiğini anlatan Ardıç, 2023’ün ilk iki çeyreğinde de benzer dış talep koşullarının süreceğini, yılın ikinci yarısında ise dünya ekonomisindeki canlanmaya bağlı olarak ihracatta artış yaşanacağını söyledi.

Son dönemde, asgari ücret desteğinin yükseltilmesi, geniş kapsamlı vergi affı, imalat sanayisi ve bilişim sektöründe ilave istihdama yönelik teşviklerin uzatılacak olması gibi mali yükü azaltan desteklerin önemli olduğunu vurgulayan Ardıç, KGF destek paketine yönelik de memnuniyetini ifade etti.

Bu çabaların piyasanın yeniden dengelenmesini sağladığının altını çizen Ardıç, bu süreçte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na haksız eleştiriler geldiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu’nun, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere reel sektörün sorunlarını ilgili kesimlere aktardığını belirten Seyit Ardıç, Hisarcıklıoğlu’na seslenerek, “Hatta nefes kredilerinde olduğu gibi elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Ancak tüm bunları basın önünde değil, ilgili merciler nezdinde gerçekleştiriyorsunuz” dedi.

Hisarcıklıoğlu: Makamlar alma değil verme yeridir

ASO Başkanı Seyit Ardıç ve yönetimine başarılar dileyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hangi sektörden seçildiyseniz o sektörde temsilci sizsiniz. Bu makamlar alma değil, verme makamıdır” dedi. Çocukluğunda Ankara’nın bir memur kenti olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Ankara artık bir sanayi kenti haline geldi. 4 bin sanayi ürününden 1954’ü Ankara’da üretiliyor. Ankara bir vizyon şehridir. O bakımdan gidecek daha çok yolumuz va r” diye konuştu.