TOKİ kiralık sosyal konutlarında başvurular başlıyor: Kiraya verilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı

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İstanbul’da yükselen kira fiyatlarına alternatif oluşturması hedeflenen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından İstanbul’da kiraya sunulacak sosyal konutlar için başvuruların 14 Eylül’de alınmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ataşehir'de kiraya verilecek TOKİ konutlarının görüntülerini paylaşarak, "İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 1071 kiralık sosyal konut için başvurular başlıyor

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konutun kiraya verilmesi planlanıyor.

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemin İstanbul'daki ilk etabında 1071 konut hak sahiplerine tahsis edilecek. Konutların tahsis süresi ise 3 yıl olacak.

Başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılabilecek. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak.

Kiralık TOKİ konutlarında kira 10 bin liradan başlayacak

Projede en çok dikkat çeken detaylardan biri kira bedelleri oldu. Kiralık TOKİ konutlarının aylık kira bedelleri 10 bin liradan başlayacak.

Konutlar, bulundukları bölgelerdeki rayiç kira bedellerinin altında kiraya verilecek. İlk etapta kiralanacak 1071 konut İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunacak.

- Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

- Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

- Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

- Arnavutköy: 90 konut

İlk etapta yer alan konutların ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor.

İstanbul’da kiralık sosyal konut başvurularında ilçe sınırı kalkıyor

Projeye başvuracak İstanbul sakinleri için önemli bir kolaylık da sağlanacak. İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamında bulunan istedikleri ilçe için başvurabilecek. Ancak İstanbul dışında ikamet eden vatandaşların projeye başvuru hakkı bulunmayacak.

Kiralık konutlara kimler başvurabilecek?

Kiralık sosyal konut projesine başvurabilmek için bazı şartlar aranacak.

Başvuru sahibinin;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve evli olması,

- En az 1 yıldır kesintisiz İstanbul'da ikamet etmesi,

- Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması,

- Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması,

- Aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Ayrıca son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın veya satan kişilerin de başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da yeni projeden yararlanamayacak.

Genç evlilere 1+1 ve 2+1 konut

Projede farklı konut tipleri de bulunacak. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri arasından hane yapısına göre tahsis yapılacak.

Yeni evli genç ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Kiralık sosyal konutlarda kira zammı için tarih belli oldu

Projede kiracılar açısından dikkat çeken bir başka ayrıntı ise kira artışıyla ilgili. Konutun teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay boyunca kira bedeline zam yapılmayacak.

Bu sürenin ardından kira bedelleri, takip eden ilk ocak ayında TÜFE oranında artırılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

Tahsis süresi 3 yıl olacak

Kiralık sosyal konutlarda tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olacak. Bu sürenin uzatılması mümkün olmayacak.

Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

Başvuru yapan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden takip edebilecek.