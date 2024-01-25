TOKİ konut ve iş yeri satışları başlıyor! 2024 konut ve iş yeri satışı yapılacak iller

TOKİ konut ve iş yeri satışı yapılacak iller

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırma ne zaman yapılacak?

TOKİ 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Açık artırmaya katılma bedelleri

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan kişiler T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklar. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup;

Muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Elli bin) TL,

Muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüz bin) TL,

Muhammen bedeli 1.500.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İki yüz bin) TL,

Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beş yüz bin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadır.