TOKİ konut ve iş yeri satışları başlıyor! 2024 konut ve iş yeri satışı yapılacak iller
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'den ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek haber geldi. 26 ilde konut ve 29 ilde 296 iş yeri açık artırma usulü ile satılacak. Peki, 2024 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi illerde satışlar yapılacak? Ödemeler nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar…
TOKİ konut ve iş yeri satışı yapılacak iller
Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.
Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.
Açık artırma ne zaman yapılacak?
TOKİ 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Açık artırmaya katılma bedelleri
Açık Artırma Toplantısına katılacak olan kişiler T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklar. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup;
Muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Elli bin) TL,
Muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüz bin) TL,
Muhammen bedeli 1.500.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İki yüz bin) TL,
Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beş yüz bin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadır.