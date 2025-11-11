TOKİ konutları kiraya verilir mi? Taksit ödemeleri devam eden TOKİ kiraya verilir mi?

10-19 Kasım tarihleri arasında alınacak TOKİ sosyal konut başvuruları ile birlikte, projeye dair birçok detay da merak konusu haline geldi. Yoğunluk yaşanmaması için başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Başvuru süreci devam ederken en çok sorulan hususlardan biri ise, TOKİ konutlarının kiraya verilip verilemeyeceği oldu. Peki, TOKİ konutları kiraya verilebilir mi? İşte TOKİ kiralama şartları ve 2025 senesine ait güncel düzenlemeler...

Taksit ödemeleri devam eden TOKİ kiraya verilir mi?

TOKİ’nin gerçekleştirdiği son açıklamalara göre, standart tipteki konutların malikleri evlerini kiraya verebiliyor. Fakat bazı özel hususlar adına istisnalar da bulunuyor. Özellikle 3+1 konutların kiraya verilmesi, tamamen TOKİ idaresinin takdirine bırakılmış durumda.

Buna ek olarak, alt gelir grubuna yönelik projelerde imzalanan sözleşmeler kapsamında, borç tamamen ödenene kadar konutta alıcının veya ailesinin ikamet etmesi zorunlu. Eğer yapılan denetimlerde evde alıcı, eşi ya da çocuklarının yaşamadığı tespit edilirse, sözleşme iptal edilerek konut hakkı sona erdiriliyor.

TOKİ başvuruları başladı mı?

Aynı proje çerçevesinde, İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle, TOKİ vasıtasıyla ilk kez kiralık sosyal konut modeli de uygulanacak.

Bu çerçevede İstanbul’da 100 bin konuta ek olarak 15 bin sosyal konut inşa edilecek. Piyasa değerinin altında kira bedeliyle sunulacak bu konutlardan, TOKİ’nin belirlediği kriterleri karşılayan vatandaşlar yararlanabilecek. Başvurular 10 Kasım tarihi itibariyle kabul edilmeye başlandı.