  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TOKİ, Ordu’da sosyal konut projeleri için bazı taşınmazları kamulaştıracak
Takip Et

TOKİ, Ordu’da sosyal konut projeleri için bazı taşınmazları kamulaştıracak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında Ordu'da bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOKİ, Ordu’da sosyal konut projeleri için bazı taşınmazları kamulaştıracak
Takip Et

Bazı taşınmazların kamulaştırılması ile bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

250 bin sosyal konut projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu'nun Altınordu ilçesi Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Vatandaşın yükü ağırlaşıyor: Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttıVatandaşın yükü ağırlaşıyor: Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttıEkonomi

 

Tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ üyesi yakalandıTekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ üyesi yakalandıGündem

 

Ekonomi
İstanbul Havalimanı, dünya genelinde beşinci sıraya yerleşti
İstanbul Havalimanı, dünya genelinde beşinci sıraya yerleşti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayindeki atılımı yeni alanlara taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayindeki atılımı yeni alanlara taşıyacağız
Kamu ihalelerinde dijital dönem! Bakan Şimşek: Rekabet, tasarruf ve şeffaflık arttı
Bakan Şimşek: Rekabet, tasarruf ve şeffaflık arttı
Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir elde edildi
Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir elde edildi
Bitkisel ve hayvansal üretim desteklerinde yeni dönem ödemeleri açıklandı
Bitkisel ve hayvansal üretim desteklerinde yeni dönem ödemeleri açıklandı
Yaz sezonunda araç kiralamada yüksek talep görüldü
Yaz sezonunda araç kiralamada yüksek talep görüldü