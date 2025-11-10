TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? TOKİ taksitleri artıyor mu? İşte ödeme planı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular bugün başladı. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade fırsatıyla ev sahibi olabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvuru süreci başladı.

10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlayacak.

Anadolu illerinde 1+1 dairelerin aylık taksidi 6.750 TL’den, İstanbul’da ise 7.313 TL’den başlayacak. Hak sahipleri, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura çekimleriyle belirlenecek. Proje kapsamında TOKİ, konut ödemelerini sözleşmeden bir ay sonra başlatacak.

TOKİ 1+1 VE 2+1 EVLERE KİMLER BAŞVURABİLİR?

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

TOKİ DAİRE FİYATLARI 2025

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL TOKİ DAİRE FİYATLARI 2025

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ ÖDEME PLANI

“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.