TOKİ yanlış başvuru düzeltme nasıl yapılır? TOKİ yanlış başvuru nasıl düzeltilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesine başvurular sürerken, pek çok vatandaş yanlış veya hatalı başvuru işlemini nasıl düzelteceğini sorguluyor. Başvuru sırasında yapılan hatalar; il, proje, kimlik bilgisi, iletişim numarası veya gelir durumu gibi bilgilerin yanlış girilmesi halinde süreci etkileyebiliyor. Peki, TOKİ yanlış başvuru nasıl düzeltilir, başvuru iptali ve yeniden başvuru mümkün mü? İşte detaylar...

TOKİ yanlış başvuru düzeltme nasıl yapılır?

TOKİ 500 bin konut projesinde yapılan yanlış başvurular, e-Devlet üzerinden veya ilgili banka şubeleri aracılığıyla düzeltilebiliyor. Eğer başvuru sırasında yanlış proje seçildiyse ya da bilgi hatası yapıldıysa, vatandaşların mevcut başvurularını iptal edip yeniden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru iptali e-Devlet’te “TOKİ Başvuru Sorgulama” ekranı üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. İptal işlemi tamamlandıktan sonra aynı T.C. kimlik numarasıyla doğru bilgilere göre yeniden başvuru yapılabiliyor.

Uzmanlar, başvuru düzeltme işlemlerinde süre sınırına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Başvuru dönemi sona ermeden yapılan iptal ve yeniden başvurular geçerli kabul ediliyor. Ancak kura süreci başladıktan sonra sistem üzerinden değişiklik veya iptal yapılamıyor. Bu nedenle, TOKİ yanlış başvuru düzeltme işleminin en kısa sürede yapılması önem taşıyor.

Kısacası, yanlış bilgi giren veya proje seçimini hatalı yapan adaylar, e-Devlet üzerinden başvurularını iptal edip doğru şekilde yeniden başvuru yaparak sürece dahil olabiliyor.