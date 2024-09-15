  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TOKİ'den 25 ilde büyük fırsat! 390 arsa satışa çıkarılıyor
Takip Et

TOKİ'den 25 ilde büyük fırsat! 390 arsa satışa çıkarılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından; İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olacak şekilde 25 şehirde, 390 muhtelif arsa satışa sunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOKİ'den 25 ilde büyük fırsat! 390 arsa satışa çıkarılıyor
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından; İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olacak şekilde 25 şehirde, 390 muhtelif arsa satışa sunuldu. TOKİ 25 ilde 390 adet arsa satışı için ihaleler 2 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30’da yapılacak.

Arsalar için 48 ay vade ile ödeme seçeneği

Satışa sunulan arsalar, Adana, Antalya, Aydın, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Didim, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van illerinde yer alıyor. TOKİ, söz konusu arsalar için yüzde 25’ini peşin, kalanını 48 ay vade ile ödeme seçeneği sunuyor. Arsa fiyatları 91 bin TL’den başlıyor.

10 maddede LGS’de yeni tercih rehberi10 maddede LGS’de yeni tercih rehberiEğitim

 

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Ekonomi
Bakanlık harekete geçti! 1 liralık daire ilanına ceza
Bakanlık harekete geçti! 1 liralık daire ilanına ceza
ÖİB, dört taşınmazların satışını onaylandı
ÖİB, dört taşınmazların satışını onaylandı
Kalamış Yat Limanı ve Ankara’da “kupon arsa” özelleştirme kararları yayınlandı
Kalamış Yat Limanı ve Ankara’da “kupon arsa” özelleştirme kararları yayınlandı
Piyasada likidite fazlasında artış hızlandı
Piyasada likidite fazlasında artış hızlandı
Murat Arnik: Aşçı maaşları doktor maaşlarını geçti
Murat Arnik: Aşçı maaşları doktor maaşlarını geçti
Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürüyor! Tanesi 70 TL
Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürüyor! Tanesi 70 TL