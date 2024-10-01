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TOKİ'den 47 ilde 369 gayrimenkul satışı! İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 47 ilde 151 konut ve 218 iş yerinden oluşan toplam 369 gayrimenkulü satışa sunuyor.

Haber Merkezi
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TOKİ'den 47 ilde 369 gayrimenkul satışı! İşte detaylar...
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TOKİ, 47 ilde toplamda 369 gayrimenkulü satışa sunuyor. Bu satışlar 151 konut ve 218 iş yerini kapsıyor. İki gün sürecek olan açık artırma sürecinde, alıcılar iki farklı ödeme planı arasında tercih yapabilecekler. 

TOKİ'nin internet sitesindeki bilgilere göre, alıcılar gayrimenkulleri farklı ödeme planlarıyla satın alabilecekler. Bu planlar, %15 peşinat ile 60 ay vade, %15 peşinat ile 120 ay vade ve %25 peşinat ile 72 ay vade seçeneklerini içeriyor.

TOKİ hangi illerde gayrimenkul satacak? 

TOKİ'nin gayrimenkul satacağı iller:  

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli.

TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman olacak? 

TOKİ, 369 gayrimenkul satışını 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da açık artırma yöntemiyle yapacak.

Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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