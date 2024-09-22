TOKİ'den uygun fiyatlı arsa fırsatı: 25 ilde satış yapılacak

TOKİ, arsa satışlarına günler kala başvuruları almaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu toplam 25 ilde TOKİ tarafından arsa satışı gerçekleştirilecek.

Yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı

TOKİ'nin 25 ildeki arsa satışında 390 arsa için başvuru süreci sürüyor. Satış kapsamında alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle TOKİ arsa sahibi olabilecek. Ayrıca satışta 6 ayda bir ödeme kolaylığı sunulan arsalar da yer alıyor.

Arsa satışı yapılacak iller

İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Denizli, Diyarbakır, Amasya, Batman, Bitlis, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Mardin, Van'da bulunan 390 arsa açık artırmayla satacak.

Açık artırmalar 2-3 Ekim'de

Arsaların açık artırması, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

Yüzde 25 peşinat 48 ay vade

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor.