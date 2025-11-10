TOKİ’nin 500 bin sosyal konut başvurularında banka kuyrukları uzadı

  1. Ekonomim
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı, banka şubelerinde uzun kuyruklar oluştu. Başvurular Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri dışında e-Devlet'ten de yapılıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvuruları almaya başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da, “Yüzyılın Konut Projesi” için başvurularda yer yer yoğunluk gözlendi. Edirne’de vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinde uzun kuyruklar oluşturarak başvurularını tamamladı.

"Projeyi duyunca mutlu olduk"

Başvuru yapan vatandaşlardan Gökhan Kokoroz, ev sahibi olmak isteyen ve ihtiyacı olanlar için çok iyi bir proje olduğunu söyledi. Gençlere öncelik tanımalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Kokoroz, "Projeyi duyunca mutlu olduk. Banka şubesi de gördüğünüz gibi çok kalabalık. Vatandaşlara kolaylık sağlayan bir proje kira öder gibi ev sahibi olacağı." dedi.

Başvuru yapanlardan Berke Eskici de ev sahibi olmak istediğini belirterek, "Bir evimiz olursa çok sevineceğiz. Bize çıkarsa kira öder gibi taksit taksit ödeyeceğiz. Çok kalabalık herkes ev sahibi olmak için başvuruyor" ifadelerini kullandı. Kırklareli'nde de işlemleri için heyecanla sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

"İnşallah bize de çıkar"

Başvuru için sırada bekleyen 25 yaşındaki Arif Ateş, ev sahibi olabilmek için sosyal konut projesine başvuru yapacağını belirtti. Heyecan ve sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Ateş, "İnşallah bize de çıkar. Tüm eve ihtiyacı olanlara çıkar. Hayırlısı olsun. Umutluyum inşallah" diye konuştu. Tekirdağ'da da umutla işlemlerinin gerçekleşmesini bekleyen vatandaşlar daha sonra başvuru işlemlerini tamamladıklarını telefonla aileleriyle paylaştı.

Projeye başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek

Vatandaşlardan Recep Acar, ev sahibi olabilmek için başvurusunu yaptığını söyledi.

Aşırı yoğunluğa rağmen başvurusunu gerçekleştirdiğini aktaran Acar, 2 saat bekledikten sonra sıranın kendisine geldiğini, başvurusunu tamamladığını ve mutlu olduğunu belirtti. Projeye başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvurular Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri dışında e-Devlet'ten de yapılıyor.

