TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı proje kapsamında Artvin'in merkez ilçesindeki Seyitler Mahallesi'nde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.